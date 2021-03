Milan-United, Rashford: “Ibrahimovic e Bruno Fernandes uguali, ecco perché” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ha parlato del match di domani contro il Milan. Le dichiarazioni in conferenza stampa Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Marcus, attaccante del Manchester, ha parlato del match di domani contro il. Le dichiarazioni in conferenza stampa

Advertising

DiMarzio : #Milan | I suoi progetti, l'allievo Donnarumma e la sfida contro il Manchester United in #UEL: parla Dida - DiMarzio : Le ultimissime sulla presenza dello svedese in #UEL - UEFAcom_it : Stefano Pioli carica il Milan in vista della sfida di @EuropaLeague contro il Manchester United ???? #UEL | @acmilan - MilanWorldForum : Verso Milan - United: due assenze tra gli inglesi -) - LMtredici : RT @GoalItalia: Cavani non ce la fa ?? Il Matador salta il ritorno tra Milan e Manchester United ? -