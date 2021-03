Mercati europei in stand-by. Gli investitori attendono la FED (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Gli investitori sono cauti in vista della conclusione del meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo della Federal Reserve statunitense. C’è attesa sulle sue conclusioni, dai dati sull’economia statunitense alle scelte sui tassi di interesse. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,73%) si attesta su 64,33 dollari per barile. Avanza di poco lo spread, che si porta a +97 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Glisono cauti in vista della conclusione del meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo della Federal Reserve statunitense. C’è attesa sulle sue conclusioni, dai dati sull’economia statunitense alle scelte sui tassi di interesse. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,73%) si attesta su 64,33 dollari per barile. Avanza di poco lo spread, che si porta a +97 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 ...

