LIVE Sinner-Bautista Agut 2-3, ATP Dubai in DIRETTA: game rapidi in avvio di primo set (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ottima prima esterna di Sinner. 15-30 Diritto lungolinea vincente di Bautista in risposta. 15-15 Scambio durissimo vinto dallo spagnolo che prima si difende e poi attacca con il rovescio: lungo il diritto di Sinner dopo 24 colpi. 15-0 Buona prima dell’italiano. 2-3 Servizio e rovescio lungolinea vincente: altro turno vinto a zero. 40-0 Altra risposta in rete dell’italiano. 30-0 Diritto steccato dell’azzurro in risposta. 15-0 Si ferma sul nastro il rovesci in spinta di Sinner. 2-2 Servizio e diritto diagonale di Sinner. 40-0 Ottima prima di Sinner. 30-0 Scambio sostenuto sulla diagonale di diritto, ma Bautista Agut non trova il campo con il diritto lungolinea. 15-0 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ottima prima esterna di. 15-30 Diritto lungolinea vincente diin risposta. 15-15 Scambio durissimo vinto dallo spagnolo che prima si difende e poi attacca con il rovescio: lungo il diritto didopo 24 colpi. 15-0 Buona prima dell’italiano. 2-3 Servizio e rovescio lungolinea vincente: altro turno vinto a zero. 40-0 Altra risposta in rete dell’italiano. 30-0 Diritto steccato dell’azzurro in risposta. 15-0 Si ferma sul nastro il rovesci in spinta di. 2-2 Servizio e diritto diagonale di. 40-0 Ottima prima di. 30-0 Scambio sostenuto sulla diagonale di diritto, manon trova il campo con il diritto lungolinea. 15-0 ...

