Letta | l’Ulivo e le correnti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dunque, con l’insediamento di Enricoalla segreteria nazionale del partito, il Pd è destinato a cambiare progressivamente strategia politica. Cioè il suo progetto politico. Un dato su tutti. Il ritorno in campo della suggestione ulivista è destinata a cambiare, e in profondità, il tradizionale campo del centro sinistra. O quel che resta di quel campo. Su questoha insistito nella sua relazione inaugurale soffermandosi sul ruolo decisivo e determinante che dovrà avere il Partito democratico nella ipotetica ricostruzione di una cultura ulivista. E cioè, una alleanza che veda il Pd perno centrale della coalizione, larga e plurale ma con una regola di fondo: e cioè, la competizione all’interno dell’alleanza. Come, appunto, eraai tempi della guida prodiana. Ora, se il progetto politico è destinato a cambiare rispetto ...