Lazio | per la qualificazione serve un’impresa storica | il dato

Per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, la Lazio deve scrivere la storia del calcio europeo. Il dato Per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, la Lazio deve scrivere la storia del calcio europeo. In 88 precedenti nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna squadra ha mai superato il turno nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso all'andata in casa con almeno tre gol di scarto. Inoltre, la Lazio – che deve segnare almeno quattro gol per qualificarsi – non segna quattro reti in trasferta in Champions League dall'ottobre 1999 contro il Maribor (4-0) e non segna quattro gol in una trasferta della fase eliminazione diretta in una competizione UEFA dai quarti di finale di Coppa delle Coppe 1998/99

