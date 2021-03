"La fiducia nei vaccini non è incrinata", dice Speranza. In arrivo 50 milioni di dosi nel terzo trimestre (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Il governo continua ad avere "fiducia nei vaccini" e assicura che la "campagna vaccinale andrà avanti" con un incremento massiccio delle dosi a disposizione a partire dal primo aprile. Lo annuncia il ministro Roberto Speranza, davanti alle commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato, presso la Sala del Mappamondo. "Il governo italiano - spiega Speranza - considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere la stagione così difficile che viviamo da oltre un anno. Quanto avvenuto" sul vaccino AstraZeneca "non incrina la nostra fiducia nell'arma di cui disponiamo per contrastare il Covid. La campagna vaccinale andrà avanti e dovrà accelerare anche con l'aumento delle dosi che avremo a disposizione". Lo ha detto il ministro della ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Il governo continua ad avere "nei" e assicura che la "campagna vaccinale andrà avanti" con un incremento massiccio dellea disposizione a partire dal primo aprile. Lo annuncia il ministro Roberto, davanti alle commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato, presso la Sala del Mappamondo. "Il governo italiano - spiega- considera ila prima vera chiave per chiudere la stagione così difficile che viviamo da oltre un anno. Quanto avvenuto" sul vaccino AstraZeneca "non incrina la nostranell'arma di cui disponiamo per contrastare il Covid. La campagna vaccinale andrà avanti e dovrà accelerare anche con l'aumento delleche avremo a disposizione". Lo ha detto il ministro della ...

