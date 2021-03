“Io in quella squadra non ci torno”: la rivelazione di Higuain (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli, Milan e Juventus, ha detto la sua sul proprio futuro in una lunga intervista ad ESPN. E’ un Gonzalo Higuain senza peli sulla lingua quello che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘ESPN’. Il Pipita si è lasciato andare a dichiarazioni sul suo futuro, sulla Major League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gonzalo, ex attaccante di Napoli, Milan e Juventus, ha detto la sua sul proprio futuro in una lunga intervista ad ESPN. E’ un Gonzalosenza peli sulla lingua quello che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘ESPN’. Il Pipita si è lasciato andare a dichiarazioni sul suo futuro, sulla Major League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Erica71251342 : RT @serensnixpity: Dopo la squadra dei Tedeschi e degli Intoccabili c'è quella dei Vorrei ma non posso. #Amici20 - tvvvvvv56 : Ma solo per me la squadra di Arisa è più forte di quella di Rudy? C’è hanno Raffaele che sa cantare benissimo, ibla… - GFornacetti : @Loppe_V Io spero per lui non si dichiari. Mi sembra uno scontato primo giro 2022. Tra l'altro Arizona l'anno pross… - needingyoulmj : RT @serensnixpity: Dopo la squadra dei Tedeschi e degli Intoccabili c'è quella dei Vorrei ma non posso. #Amici20 - serensnixpity : Dopo la squadra dei Tedeschi e degli Intoccabili c'è quella dei Vorrei ma non posso. #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : quella squadra Sabonis, buon sangue non mente. Domantas prova a salvare i Pacers ... si è meritato ogni grammo di credibilità guadagnata sul parquet come leader tecnico della squadra. ... compresa quella contro Phoenix, nelle ultime 11 partite. Indiana è attualmente 10ª nella Eastern ...

Biden: "Putin killer, pagherà per interferenze". Mosca richiama l'ambasciatore ...Putin avrebbe autorizzato operazioni che denigravano la candidatura di Biden a supporto di quella ... e questo è un buon motivo per provare a valutare cosa funziona e cosa no nella squadra di Joe Biden '...

Quella 'coppa mancata'. Wilson: "Che beffa!" Corriere dello Sport.it Inter, anche Handanovic è positivo. Nuovo caso di Covid tra i nerazzurri Conte dovrà fare a meno del proprio portiere almeno contro il Sassuolo. Fra meno di 48 ore altro giro di tamponi, squadra in quarantena ...

Roma, Fonseca non si fida dello Shakhtar: «Ci serve almeno un gol» I giallorossi partono dal 3-0 ottenuto all’Olimpico, ma i tecnico tiene alta la tensione: «Non pensiamo solo a difenderci». La squadra tornerà a casa solo venerdì pomeriggio ...

... si è meritato ogni grammo di credibilità guadagnata sul parquet come leader tecnico della. ... compresacontro Phoenix, nelle ultime 11 partite. Indiana è attualmente 10ª nella Eastern ......Putin avrebbe autorizzato operazioni che denigravano la candidatura di Biden a supporto di... e questo è un buon motivo per provare a valutare cosa funziona e cosa no nelladi Joe Biden '...Conte dovrà fare a meno del proprio portiere almeno contro il Sassuolo. Fra meno di 48 ore altro giro di tamponi, squadra in quarantena ...I giallorossi partono dal 3-0 ottenuto all’Olimpico, ma i tecnico tiene alta la tensione: «Non pensiamo solo a difenderci». La squadra tornerà a casa solo venerdì pomeriggio ...