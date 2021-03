"In un mondo pieno di schermi i giochi da tavolo ci aiutano ad evadere. E tutti li vogliono"

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Basta computer, tablet, smartphone. Costretti nelle nostre case dalla pandemia, sentiamo sempre più forte il bisogno di svagarci senza per forza fissare uno schermo. A dimostrarlo è il boom deida, un passatempo non più solo per nostalgici: secondo i dati raccolti da Asmodee Italia, casa editrice che localizza, pubblica e distribuiscedadi ruolo, l’interesse degli italiani nei confronti deidaè aumentato tra il 50 e il 70% solo nell’ultimo anno, probabilmente come reazione alle troppe ore passate online tra smart working, social e didattica a distanza. Inoltre, una serie di analisi di base del target dei board games conferma che la stragrande maggioranza degli acquirenti oggi sono di età compresa tra 25 e 39 anni, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mondo pieno

Corriere dello Sport.it

...la pandemia abbia profondamente accelerato i processi di trasformazione digitale in tutto il. Fino ad allora, molte organizzazioni non saranno in grado di trarrevantaggio dai propri ...... Mongolia, Russia e Italia, 44 cavalli di razza , 11 tigri , circa 150 persone che lavorano a... Una famiglia grande quanto ile le città che in un secolo di attività hanno attraversato. Ora,...Asmodee Italia: "In pandemia vendite cresciute del 38%, con una punta del 53% per il preferito dei millennials: Ticket to Ride". Sbancano anche i ...Che fine ha fatto il mondo del circo durante la pandemia Covid? L’illustre circense Flavio Togni, noto per l’American Circus, da ...