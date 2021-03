Fabrizio Corona, ecco perché gli è stata revocata la detenzione domiliciare (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per chi si chiede perché Fabrizio Corona sia stato rispedito in carcere dal magistrato di Sorveglianza di Milano bisogna spiegare che l’ex re dei paparazzi – che deve scontare una pena definitiva di 9 anni – ha più volte nel corso del tempo violato le prescrizioni imposte dal magistrato perché potesse scontare a casa il residuo di pena e contestualmente curarsi dalla dipendenza dalla cocaina e per un disturbo della personalità. Corona, prima di questa decisione, era stato diffidato. Ebbene Corona, che dovrà finire di pagare il suo debito con la giustizia a settembre 2024, ha invitato a casa il suo personal trainer in pieno lockdown, non si è mai sottratto a comparsate in tv e ha continuato a usare i social network, che hanno generato varie denunce per diffamazione, ma anche per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per chi si chiedesia stato rispedito in carcere dal magistrato di Sorveglianza di Milano bisogna spiegare che l’ex re dei paparazzi – che deve scontare una pena definitiva di 9 anni – ha più volte nel corso del tempo violato le prescrizioni imposte dal magistratopotesse scontare a casa il residuo di pena e contestualmente curarsi dalla dipendenza dalla cocaina e per un disturbo della personalità., prima di questa decisione, era stato diffidato. Ebbene, che dovrà finire di pagare il suo debito con la giustizia a settembre 2024, ha invitato a casa il suo personal trainer in pieno lockdown, non si è mai sottratto a comparsate in tv e ha continuato a usare i social network, che hanno generato varie denunce per diffamazione, ma anche per ...

