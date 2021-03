DOOM Eternal The Ancient Gods Parte 2 disponibile dal 18 marzo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) The2, l’epica conclusione della saga delSlayer nonché la seconda espansione della campagna del pluripremiatoè in arrivo il 18su PC, Xbox One, Playstation 4 e Stadia. Goditi la conclusione dell’avventura dello Slayer iniziata in(2016); la sua crociata contro l’Inferno raggiungerà un epilogo di incredibile portata e dalle conseguenze epocali. Ti sei opposto agli dèi e hai risvegliato un male antico. Ora dovrai riunire le armate delle Sentinelle, assediare l’ultimo bastione dell’Inferno, fare breccia nelle mura fortificate e affrontare il Signore Oscuro in persona. La posta in palio è l’anima dell’universo. Nuovi mondiAffronta le armate infernali in luoghi mai visti prima. Esplora le rovine di ...

Il nuovo DLC di Doom Eternal arriva... domani. Bethesda e id Software, come promesso, hanno rilasciato il trailer completo del DLC The Ancient Gods Parte 2 di Doom Eternal. E in questo video, i due te ...The Ancient Gods Parte 2, il nuovo DLC di DOOM Eternal, arriva il 18 marzo, ecco il primo trailer ufficiale del contenuto extra.