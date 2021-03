Danilith Nokere Koerse femminile 2021: Amy Pieters s’impone davanti a Brown e Klein. Top ten per Confalonieri e Bastianelli (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex campionessa europea Amy Pieters fa sua la terza edizione della Danilith Nokere Koerse 2021. L’olandese del Team SD Worx, è riuscita a battere in una volata a tre le compagne di fuga Grace Brown (Team BikeExchange) e Lisa Klein (Canyon SRAM Racing), con cui era riuscita ad evadere dal gruppo a 40 chilometri dal traguardo. Lo sprint delle battute è andato a Lotte Kopecky (Liv Racing). Settima Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT Pro Cycling), nona Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana). Dopo i primi 80 chilometri di gara abbastanza tranquilli, la corsa ha iniziato a movimentarsi grazie all’attacco solitario della stessa Grace Brown. Successivamente sono arrivate la Pieters e la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex campionessa europea Amyfa sua la terza edizione della. L’olandese del Team SD Worx, è riuscita a battere in una volata a tre le compagne di fuga Grace(Team BikeExchange) e Lisa(Canyon SRAM Racing), con cui era riuscita ad evadere dal gruppo a 40 chilometri dal traguardo. Lo sprint delle battute è andato a Lotte Kopecky (Liv Racing). Settima Maria Giulia(Ceratizit-WNT Pro Cycling), nona Marta(Alé BTC Ljubljana). Dopo i primi 80 chilometri di gara abbastanza tranquilli, la corsa ha iniziato a movimentarsi grazie all’attacco solitario della stessa Grace. Successivamente sono arrivate lae la ...

