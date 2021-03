Cyberpunk 2077: Keanu Reeves 'paparazzato' mentre acquista un'action figure di Johnny Silverhand è una meraviglia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Keanu Reeves, l'uomo che non ha bisogno di presentazioni, è stato visto fare shopping in un negozio di fumetti locale. Non è certo una storia di per sé degna di nota, ovviamente, anche se ciò che rende particolarmente interessante questo viaggio nei negozi è la merce che viene scansionata attraverso la cassa. Vari oggetti recanti il logo Cyberpunk 2077 - inclusa una statuetta di Johnny Silverhand, il personaggio di Reeves - possono essere visti sul bancone mentre l'attore fissa direttamente la telecamera a circuito interno del negozio. L'origine dell'immagine non è immediatamente chiara - l'utente di Twitter yow ha inizialmente citato un post ora cancellato su Instagram come fonte - ma per fortuna, un certo numero di fan è riuscito a salvarne le copie ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021), l'uomo che non ha bisogno di presentazioni, è stato visto fare shopping in un negozio di fumetti locale. Non è certo una storia di per sé degna di nota, ovviamente, anche se ciò che rende particolarmente interessante questo viaggio nei negozi è la merce che viene scansionata attraverso la cassa. Vari oggetti recanti il logo- inclusa una statuetta di, il personaggio di- possono essere visti sul banconel'attore fissa direttamente la telecamera a circuito interno del negozio. L'origine dell'immagine non è immediatamente chiara - l'utente di Twitter yow ha inizialmente citato un post ora cancellato su Instagram come fonte - ma per fortuna, un certo numero di fan è riuscito a salvarne le copie ...

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077 Amnesia: Rebirth in perdita, solo 100.000 copie vendute per l'horror di Friction Games Successivamente il titolo ha registrato vendite simili a quelli di SOMA , con un calo a dicembre (anche per via di alcune grandi release come Cyberpunk 2077 ) e una ripresa a febbraio [...] Ad oggi ...

FIFA 21, Cyberpunk 2077 e tanti altri titoli a un prezzo super da GameStop! GameStop ha deciso di scaldare questi ultimi giorni d'inverno proponendo in fortissima offerta alcuni dei titoli più amati dai videogiocatori. FIFA 21, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla e molti altri ancora: questi sono solo un paio di esempi dei numerosi giochi disponibili a prezzo super da GameStop. Se siete interessati, il nostro consiglio ...

Cyberpunk 2077 rimosso da PS Store tre mesi fa: a che punto siamo? Sono ormai passati tre mesi da quando Cyberpunk 2077 venne rimosso da PlayStation Store: con Stefania, facciamo il punto su cosa è successo nel frattempo e su cosa ancora deve succedere per il gioco d ...

