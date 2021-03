Celentano scrive a Corona Sua mamma | “Sei un angelo | Adriano”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono ancora ben impresse negli occhi di tutti le bruttissime immagini, postate dallo stesso Fabrizio(o dal suo staff) sulla sua pagina Instagram, relative all’arrivo degli agenti sotto casa sua, con l’ordine di revoca degli arresti domiciliari e del suo rientro in carcere. Fabrizio si è prima tagliato le braccia, registrando un video messaggio contro il sostituto pg Antonio Lamanna e il magistrato della Sorveglianza di Milano Marina Corti (che lo hanno prontamente denunciato). Poi urlando contro i poliziotti si è gettato a terra, rifiutandosi di seguirli. In mezzo a questo strazio, la disperazione diGabriella, donna che in tutti questi anni ha dovuto sopportare denunce, accuse, arresti ed eccessi di quel figlio che continua ad amare di un amore incondizionato, che solo le madri posseggono. Oggi, Fabrizio è ricoverato nel reparto di ...