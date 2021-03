Attivato un 'Centro della tosse' per non sottovalutare un sintomo che nel 30% dei casi resta senza origine (Di mercoledì 17 marzo 2021) La tosse non è una patologia ma il sintomo rivelatore di oltre 100 malattie. Sebbene rappresenti il sintomo più comune nelle affezioni delle alte e basse vie respiratorie la sua origine può essere ... Leggi su forlitoday (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lanon è una patologia ma ilrivelatore di oltre 100 malattie. Sebbene rappresenti ilpiù comune nelle affezioni delle alte e basse vie respiratorie la suapuò essere ...

Advertising

TvCentroMarche : #OSIMO - Il Gabbiano Onlus, in seguito alla situazione emergenziale imposta dalla #pandemia, ha attivato un servi… - VoceCamuna : Già vaccinate 130 persone over 80 stamattina a #Edolo - ACiavula : Bivongi, attivato al poliambulatorio il centro vaccini anticovid - Ciavula: - juststefi56 : RT @ludotomlinson_: come funzionano e quali sono i VPN: -scaricate VPNhub (fatelo 1 o 2 giorni prima altrimenti diventa a pagamento) -sempl… - yooxia_ : RT @ludotomlinson_: come funzionano e quali sono i VPN: -scaricate VPNhub (fatelo 1 o 2 giorni prima altrimenti diventa a pagamento) -sempl… -