Zidane | “Bella prova dell’Atalanta Ronaldo a Madrid? E’ un giocatore della Juve | lasciamolo tranquillo”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato così a Mediaset dopo il passaggio del turno ai danni dell'Atalanta: "Non è stata una gara facile, l'Atalanta ha fatto una Bella prova. Abbiamo giocato bene difensivamente parlando. Poi con la palla ci siamo comportati bene in zona gol.Italiane (a parte la Lazio) fuori dalla Champions? Ogni tanto può capitare, sono casualità, alle italiane non manca nulla, anche il campionato è competitivo". Da giorni si parla tanto del ritorno di Cristino Ronaldo a Madrid…"Ne abbiamo già parlato in questi giorni. Cristiano è un giocatore della Juventus, lasciamolo tranquillo".

