Vibonati, vigile urbano muore per malore: poco prima aveva fatto il vaccino (Di martedì 16 marzo 2021) Ancora un decesso a poche ore dal vaccino. A perdere la vita questa volta Michele Quintiero, vigile urbano 62enne di Vibonati (Salerno). L'uomo è deceduto alle 20 e 30 dopo un malore. Appena un'ora e mezza prima, alle 19, era stato sottoposto al vaccino. Vibonati (Cilento), Michele Quintiero muore un'ora dopo il vaccino L'agente di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

