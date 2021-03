Vaccino AstraZeneca sospeso, Crisanti: «Più che allarmare, dovrebbe rassicurare» (Di martedì 16 marzo 2021) Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia in via precauzionale. È la stretta sintesi del comunicato numero 637 apparso sul sito dell'Aifa, l'Agenza italiana del farmaco. Una comunicazione ufficiale che alimenta ancora di più il dibattito attorno alla questione, già salita agli onori delle cronache da qualche giorno. Ai microfoni di Mattino 5 a offrire il suo punto di vista della situazione è stato il professor Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova. Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia: la comunicazione dell'Ema L'Aifa ha scelto di sospendere in tutto il territorio nazionale l'utilizzo del Vaccino AstraZeneca contro il Covid 19. Una scelta che, come si può leggere nella nota apparsa sul sito ufficiale, viene definita ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 marzo 2021)in Italia in via precauzionale. È la stretta sintesi del comunicato numero 637 apparso sul sito dell'Aifa, l'Agenza italiana del farmaco. Una comunicazione ufficiale che alimenta ancora di più il dibattito attorno alla questione, già salita agli onori delle cronache da qualche giorno. Ai microfoni di Mattino 5 a offrire il suo punto di vista della situazione è stato il professor Andrea, virologo dell'Università di Padova.in Italia: la comunicazione dell'Ema L'Aifa ha scelto di sospendere in tutto il territorio nazionale l'utilizzo delcontro il Covid 19. Una scelta che, come si può leggere nella nota apparsa sul sito ufficiale, viene definita ...

