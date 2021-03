Traffico Roma del 16-03-2021 ore 15:30 (Di martedì 16 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Don Bosco rallentamenti per incidente su via Calpurnio Fiamma l’intersezione con via Emilio Lepido proseguono i lavori sulla Roma Fiumicino chiusa tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane verso l’Eur inevitabili incolonnamenti lavori al gasdotto anche su via della Magliana chiusa trailer di viale Isacco Newton e via delle Idrovore della Magliana entrambe le direzioni all’ardeatino si rallenta di nuovo per incidente su Vicolo dell’Annunziatella all’altezza della via Ardeatina anche le Capannelle rallentamenti per incidente su via Appia Nuova all’altezza di via del Casale della sergetta in direzione del raccordo per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea tram numero 8 in direzione Casaletto servizio limitato la stazione Trastevere a causa di un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Don Bosco rallentamenti per incidente su via Calpurnio Fiamma l’intersezione con via Emilio Lepido proseguono i lavori sullaFiumicino chiusa tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane verso l’Eur inevitabili incolonnamenti lavori al gasdotto anche su via della Magliana chiusa trailer di viale Isacco Newton e via delle Idrovore della Magliana entrambe le direzioni all’ardeatino si rallenta di nuovo per incidente su Vicolo dell’Annunziatella all’altezza della via Ardeatina anche le Capannelle rallentamenti per incidente su via Appia Nuova all’altezza di via del Casale della sergetta in direzione del raccordo per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea tram numero 8 in direzione Casaletto servizio limitato la stazione Trastevere a causa di un ...

