Temptation Island | dalla denuncia Mediaset ai filmati incriminanti | tutti contro Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane, dopo la puntata di Live - Non è la D'Urso, è stato denunciato da Mediaset mentre da Temptation Island sono arrivati filmati inediti che lo incastrano. La denuncia di Mediaset, i filmati inediti di Temptation Island che lo incastrano, le reazioni della tentatrice e di Filippo Bisciglia: Pietro Delle Piane, insomma, ha contro proprio tutti dopo la bomba sganciata domenica sera da Barbara D'Urso. Le disavventure per Pietro Delle Piane sono iniziate domenica sera a Live - Non è la D'Urso, in quell'occasione il fidanzato ...

