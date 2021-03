Tegola per Conte: D'Ambrosio è positivo al Covid, è in quarantena (Di martedì 16 marzo 2021) 'FC Internazionale Milano comunica che Danilo D'Ambrosio è risultato positivo al Covid - 19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) 'FC Internazionale Milano comunica che Danilo D'è risultatoal- 19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già inpresso la ...

Advertising

sportli26181512 : Tegola per Conte: D’Ambrosio è positivo al Covid, è in quarantena: Tegola per Conte: D’Ambrosio è positivo al Covid… - brokenflower80 : RT @blumenkohlsuppe: Ho capito che c'è più probabilità di morire colpiti da una tegola che per il vaccino Con la differenza, però, che io n… - albinasco1 : RT @MilanPress_it: DUE TURNI PER REBIC!? Altra tegola per #Pioli, che dovrà fare a meno di Ante #Rebic contro @acffiorentina e @sampdoria??… - MilanPress_it : DUE TURNI PER REBIC!? Altra tegola per #Pioli, che dovrà fare a meno di Ante #Rebic contro @acffiorentina e… - taradri : RT @taradri: CHE SFORTUNA dopo l'intervista marchetta di Fazio a #figliuolo che prospettava un futuro radioso per i vaccini cade una tegola… -