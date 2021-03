Roberto Saviano ricoverato in ospedale: dovrà operarsi (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Saviano è ricoverato in ospedale. A diramare la notizia è stato lo stesso scrittore, che attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha comunicato ai suoi seguaci e fan la notizia. Roberto Saviano, operazione inevitabile Lo scrittore di Gomorra ha postato sui social una foto di un letto di ospedale, corredata da un lungo messaggio che pare quasi voler essere una stoccata agli haters, tanti, che in questi anni si sono scagliati contro di lui senza pietà: “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime – scrive sul suo seguitissimo profilo social lo scrittore quarantaduenne – Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni. Ora ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 marzo 2021)in. A diramare la notizia è stato lo stesso scrittore, che attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha comunicato ai suoi seguaci e fan la notizia., operazione inevitabile Lo scrittore di Gomorra ha postato sui social una foto di un letto di, corredata da un lungo messaggio che pare quasi voler essere una stoccata agli haters, tanti, che in questi anni si sono scagliati contro di lui senza pietà: “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime – scrive sul suo seguitissimo profilo social lo scrittore quarantaduenne – Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni. Ora ...

Advertising

annalisa1974 : La vastità... - iltrumpo : RT @HuffPostItalia: Roberto Saviano ricoverato in ospedale: 'Dovrò subire un intervento' - HuffPostItalia : Roberto Saviano ricoverato in ospedale: 'Dovrò subire un intervento' - occhio_notizie : Roberto #Saviano è ricoverato in ospedale per delle coliche renali dolorosissime che lo affliggono. 'Ora dovrò subi… - NapoliToday : #Cronaca Roberto Saviano in ospedale: 'Coliche renali implacabili e dolorosissime. Forse tutta la m... ricevuta'… -