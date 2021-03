Prof di Biella e non solo. Per ora le autopsie scagionano Astrazeneca

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 marzo 2021) Per il momento non c’è traccia di correlazione tra i decessi “sospetti” e il vaccino. La somministrazione del prodotto anti Covid è stata sospesa ieri dall’Italia, e prima dal altri Paesi europei. Una decisione precauzionale in attesa che l’Ema faccia puntuali verifiche e, dopo le comunicazioni di oggi che ribadiscono in sostanza la sicurezza del prodotto, sciolga la riserva giovedì. Ci sarà certamente bisogno di ulteriori accertamenti, peraltro già disposte delle varie procure che stanno indagando su alcune morti avvenute a distanza di qualche ora, o di qualche giorno dal vaccino, ma ad oggi non si può che rilevare un dato. I primi esami autoptici disponibili non hanno rilevato nessi tra l’inoculazione della dose e la morte. Le prime dueche sono state rese note - a cui seguiranno, è bene precisarlo, ulteriori esami istologici - ...