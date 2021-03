Perde un occhio a 18 anni dopo essere stata sfregiata con l’acido dall’ex, il dramma della trans Asya: Turchia indignata (Di martedì 16 marzo 2021) . Una donna trans è rimasta cieca e coperta di ustioni di terzo grado dopo un attacco con l’acido presumibilmente commesso dal suo ex fidanzato con cui aveva recentemente rotto. Asya Cevahir, che aveva appena festeggiato il suo 18 ° compleanno stava uscendo dal suo appartamento di Beyoglu a Istanbul quando è stata attaccata con l’acido intorno alle 18.30 del 9 marzo. La trans Asya Cevahir è stata aggredita dall’ex dopo aver festeggiato il 18esimo compleanno La rifugiata siriana ha riferito di essere stata aggredita dall’ex fidanzato, Emre Bozkurt, turco con il quale aveva chiuso la relazione da poco. Secondo quanto riferito da Asya ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 16 marzo 2021) . Una donnaè rimasta cieca e coperta di ustioni di terzo gradoun attacco conpresumibilmente commesso dal suo ex fidanzato con cui aveva recentemente rotto.Cevahir, che aveva appena festeggiato il suo 18 ° compleanno stava uscendo dal suo appartamento di Beyoglu a Istanbul quando èattaccata conintorno alle 18.30 del 9 marzo. LaCevahir èaggreditaaver festeggiato il 18esimo compleanno La rifugiata siriana ha riferito diaggreditafidanzato, Emre Bozkurt, turco con il quale aveva chiuso la relazione da poco. Secondo quanto riferito da...

