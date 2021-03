Orlando “Stop licenziamenti fino a ottobre per chi non ha cig” (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il blocco dei licenziamenti lo portiamo a giugno per i lavoratori che dispongono di strumenti di ammortizzatori sociali ordinari, per gli altri si andrà fino a ottobre consentendo di varare una riforma sugli ammortizzatori sociali”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Radio Anch’io su Rai Radio1. Entro fine Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il blocco deilo portiamo a giugno per i lavoratori che dispongono di strumenti di ammortizzatori sociali ordinari, per gli altri si andràconsentendo di varare una riforma sugli ammortizzatori sociali”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea, a Radio Anch’io su Rai Radio1. Entro fine

