Noi sopravvissuti alle prigioni di Assad ricostruiremo la Siria

Omar Alshogre aveva quindici anni quando in Siria scoppiarono le rivolte. Per tre anni è stato in carcere e torturato. Ha perso il padre, i fratelli e i cugini. Oggi vive in Europa e vuole far incriminare gli esponenti del regime di Damasco.

Ultime Notizie dalla rete : Noi sopravvissuti Noi sopravvissuti alle prigioni di Assad ricostruiremo la Siria Per strada pensavo che si sarebbe unito a noi ma, una volta arrivati, si limitò a farmi scendere dicendo: "Nasconditi il viso, potrebbe morire un milione di persone". Lo guardai allontanarsi in moto. ...

Mozambico, l'Isis decapita i bambini La denuncia di Save the Children Non potevamo fare nulla perché saremmo stati uccisi anche noi". Amelia, invece, ha 29 anni e si è ... Per cinque giorni siamo sopravvissuti mangiando banane verdi ma gli attacchi sono cominciati anche ...

Per strada pensavo che si sarebbe unito a noi ma, una volta arrivati, si limitò a farmi scendere dicendo: "Nasconditi il viso, potrebbe morire un milione di persone". Lo guardai allontanarsi in moto.

Non potevamo fare nulla perché saremmo stati uccisi anche noi". Amelia, invece, ha 29 anni e si è ... Per cinque giorni siamo sopravvissuti mangiando banane verdi ma gli attacchi sono cominciati anche ...