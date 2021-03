Niente congedi per i genitori in smart working: un’altra misura che penalizza le famiglie e il lavoro (femminile) (Di martedì 16 marzo 2021) Diritto allo smart working per chi ha figli minori di 16 anni in DAD, contagiati o in quarantena; ma Niente congedi retribuiti per i genitori che possono usare lo smart working. Con queste regole abbastanza contraddittorie, contenute nel Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, il provvedimento che disciplina la didattica a distanza e introduce nuove restrizioni fino al prossimo 6 aprile, il Governo da un lato incentiva e dall’altro penalizza i lavoratori in smart working. Diritto allo smart working L’incentivo si trova nella norma (art. 2, comma 1) che riconosce fino al prossimo 30 giugno al genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 16 ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Diritto alloper chi ha figli minori di 16 anni in DAD, contagiati o in quarantena; maretribuiti per iche possono usare lo. Con queste regole abbastanza contraddittorie, contenute nel Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, il provvedimento che disciplina la didattica a distanza e introduce nuove restrizioni fino al prossimo 6 aprile, il Governo da un lato incentiva e dall’altroi lavoratori in. Diritto alloL’incentivo si trova nella norma (art. 2, comma 1) che riconosce fino al prossimo 30 giugno al genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 16 ...

demian_online : @Lady_Tremaine_8 @Ruffino_Lorenzo perché ha sposato la linea che piace a confindustria e al governo (fabbriche in p… - bettist3 : Congedi parentali retribuiti al 50% per chi ha figli under 14. Bonus babysitter per i lavoratori autonomi - Niente… - ValentinaStucc2 : @danpoggio Lasciato sulle spalle delle famiglie. Ma tanto non frega niente a nessuno. Senza contare i congedi gesti… - ramcampa : FORZA MAMME! Non hai la casa come la sua, ma hai la 'fortuna' di lavorare in home working? Bhe, allora niente cong… - Luca88227000 : Cmq.. a questo punto possiamo dire che esiste una netta differenza tra dipendenti pubblici e privati... SW, congedi… -