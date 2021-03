Nicolato: «L’Under 21 non deve e non vuole accontentarsi» (Di martedì 16 marzo 2021) Il ct della Nazionale italiana Under 21 Paolo Nicolato ha grandi aspettative nei confronti dei suoi ragazzi. Si sogna in grande Dopo la diramazione della lista dei convocati e aver spiegato il perché delle sue scelte, Paolo Nicolato, tecnico della Nazionale italiana Under 21, si affida alle pagine de La Gazzetta dello Sport per parlare dell’Europeo che lo aspetta e delle aspettative nei confronti dei suoi ragazzi. Ecco le sue parole. SOGNI – «Non dobbiamo e non vogliamo accontentarci. Con questi ragazzi potremmo vincere l’Europeo ma il primo obiettivo è spingere giocatori in Nazionale A e, per questo, serve un c.t attento come Roberto Mancini che crede tanto nelle qualità dei giocatori. Ci dà soddisfazione aver raggiunto obiettivi in antitesi: promuovere giocatori e qualificarci all’Europeo». TANTE DIFFICOLTÀ – «Abbiamo avuto difficoltà sotto ogni ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Il ct della Nazionale italiana Under 21 Paoloha grandi aspettative nei confronti dei suoi ragazzi. Si sogna in grande Dopo la diramazione della lista dei convocati e aver spiegato il perché delle sue scelte, Paolo, tecnico della Nazionale italiana Under 21, si affida alle pagine de La Gazzetta dello Sport per parlare dell’Europeo che lo aspetta e delle aspettative nei confronti dei suoi ragazzi. Ecco le sue parole. SOGNI – «Non dobbiamo e non vogliamo accontentarci. Con questi ragazzi potremmo vincere l’Europeo ma il primo obiettivo è spingere giocatori in Nazionale A e, per questo, serve un c.t attento come Roberto Mancini che crede tanto nelle qualità dei giocatori. Ci dà soddisfazione aver raggiunto obiettivi in antitesi: promuovere giocatori e qualificarci all’Europeo». TANTE DIFFICOLTÀ – «Abbiamo avuto difficoltà sotto ogni ...

Advertising

infoitsport : L'Under 21 riparte dalla Slovenia, i 23 convocati di Nicolato per centrare l'Europeo - infoitsport : Under 21, Nicolato: 'Tutti avrebbero meritato di giocarsi l'Europeo, scelte difficili' - spaziocalcio : #Italia, i convocati degli #Azzurrini per l'#U21EURO: fra nove giorni inizia la fase a gironi #Under21 - FcInterNewsit : Under 21, Nicolato: 'Tutti avrebbero meritato di giocarsi l'Europeo, scelte difficili' - GeradelPiero : RT @UEFAcom_it: ???? Le scelte di Paolo Nicolato per l'Europeo U21 ? -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolato L’Under Qualificazioni Europei U21, Islanda-Italia: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli