Luigi De Crescenzo | “Mi piacerebbe duettare con Niccolò Fabi”

Leggi su zon

(Di martedì 16 marzo 2021) ZON.it ha incontratoDeper parlare del suo nuovo singolo “Juoc e mare” e tanto altro. Pronti a scoprire l’intervista? Da qualche giorno è disponibile in digitale (clicca qui) il nuovo singolo “Juoc e mare” diDe, un giovane artista che, fin da piccolo, è cresciuto in una famiglia in cui la musica è sempre stata al primo posto. Dopo aver fondato insieme a Giorgio Sbordone e Davide Esposito la band “Naea“, nel 2019, il gruppo ha presentato il singolo “Quello che c’è” alla finale del “Premio Mia Martini 2019“. Dopo aver concluso l’esperienza con i “Naea”,Deha intrapreso una carriera solista arrivando alla pubblicazione del brano che oggi vi presenterò: “Juoc e mare”. In questa bellissima chiacchierata abbiamo parlato non solo della ...