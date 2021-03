Lucca, neonata in coma con cocaina nelle urine: indagata la madre (Di martedì 16 marzo 2021) cocaina e metadone nelle urine di una neonata. Questi gli elementi rilevati dalle analisi tossicologiche effettuate su una bimba di soli 40 giorni, portata in coma al Pronto Soccorso di Lucca lo scorso 11 marzo e da qui trasferita all'ospedale Cisanello di Pisa. Gli inquirenti che stanno cercando di far luce su questa triste vicenda hanno posto sotto indagine la madre della neonata. Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 marzo 2021)e metadonedi una. Questi gli elementi rilevati dalle analisi tossicologiche effettuate su una bimba di soli 40 giorni, portata inal Pronto Soccorso dilo scorso 11 marzo e da qui trasferita all'ospedale Cisanello di Pisa. Gli inquirenti che stanno cercando di far luce su questa triste vicenda hanno posto sotto indagine ladella

