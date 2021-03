Lavoretti per la Pasqua: guarda cosa creo con un tovagliolo di carta! (Di martedì 16 marzo 2021) Lavoretti per la Pasqua: guarda cosa ti creo con un tovagliolo di carta! Questi coniglietti di carta sono molto semplici e veloci da realizzare, ciascuno richiede solo 5 minuti per essere creato. E’ un lavoretto perfetto da poter distribuire agli amichetti dei vostri bambini in occasione della Pasqua. Fonte immagine Come realizzare i coniglietti di carta: occorrente Per realizzare questi bellissimi coniglietti di carta, servono: Tovaglioli di carta colorati di piccole dimensioni Perline di legno da 30 mm con un foro nel centro Piccole uova di cioccolato ricoperte di carta stagnola o altri dolciumi. Nastro di raso colorato Colla vinilica Penne gel di colore rosa e nera. Fonte immagine Lavoretti per la Pasqua: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 16 marzo 2021)per laticon undiQuesti coniglietti di carta sono molto semplici e veloci da realizzare, ciascuno richiede solo 5 minuti per essere creato. E’ un lavoretto perfetto da poter distribuire agli amichetti dei vostri bambini in occasione della. Fonte immagine Come realizzare i coniglietti di carta: occorrente Per realizzare questi bellissimi coniglietti di carta, servono: Tovaglioli di carta colorati di piccole dimensioni Perline di legno da 30 mm con un foro nel centro Piccole uova di cioccolato ricoperte di carta stagnola o altri dolciumi. Nastro di raso colorato Colla vinilica Penne gel di colore rosa e nera. Fonte immagineper la: ...

