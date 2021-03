Graduatoria interna di istituto: come vengono inseriti i docenti, chi ha diritto ad essere escluso (Di martedì 16 marzo 2021) Per l’individuazione dei docenti soprannumerari è fondamentale la Graduatoria interna di istituto che caratterizza ciascuna istituzione scolastica autonoma. La Graduatoria interna di istituto viene predisposta annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico della scuola e interessa tutti i docenti titolari nell’istituzione scolastica autonoma. In caso di contrazione nell’organico saranno dichiarati soprannumerari i docenti in coda nella Graduatoria L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) Per l’individuazione deisoprannumerari è fondamentale ladiche caratterizza ciascuna istituzione scolastica autonoma. Ladiviene predisposta annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico della scuola e interessa tutti ititolari nell’istituzione scolastica autonoma. In caso di contrazione nell’organico saranno dichiarati soprannumerari iin coda nellaL'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto: come vengono inseriti i docenti, chi ha diritto ad essere escluso - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, individuazione perdenti posto sostegno. Come procedere - infodocenti : La Valutazione del Servizio pre-ruolo nella mobilità volontaria e nella graduatoria interna #docenti #ruolo… - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, come si individua docente perdente posto scuola primaria: posti comuni e di lingua -