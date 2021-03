Demi Lovato, la drammatica confessione di quello che le ha fatto il suo spacciatore: “Mi ha lasciata ad un passo dalla morte” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sappiamo tutti che nel 2018 Demi Lovato è quasi morta dopo una overdose da eroina. La cantante di Cool For The Summer però ha deciso di svelare solo ora tutti i dettagli di quel periodo oscuro in un nuovo documentario che verrà lanciato su You Tube pochi giorni prima dell’uscita del suo nuovo disco. Durante ‘Dancing With The Devil‘ la popstar racconterà anche cosa le ha fatto lo spacciatore che quella sera le portò le sostanze. Il New York Times ha visto in anteprima la confessione di Demi Lovato ed ha riportato quello che è accaduto: “La sua overdose è arrivata dopo sei anni di sobrietà, durante i quali la Lovato si è sentita sempre più circondata dalle misure che i suoi manager e il suo team hanno preso per aiutarla a rimanere in ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sappiamo tutti che nel 2018è quasi morta dopo una overdose da eroina. La cantante di Cool For The Summer però ha deciso di svelare solo ora tutti i dettagli di quel periodo oscuro in un nuovo documentario che verrà lanciato su You Tube pochi giorni prima dell’uscita del suo nuovo disco. Durante ‘Dancing With The Devil‘ la popstar racconterà anche cosa le haloche quella sera le portò le sostanze. Il New York Times ha visto in anteprima ladied ha riportatoche è accaduto: “La sua overdose è arrivata dopo sei anni di sobrietà, durante i quali lasi è sentita sempre più circondata dalle misure che i suoi manager e il suo team hanno preso per aiutarla a rimanere in ...

