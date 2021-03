Da Bucci a Morganti | premiate tutte le star

(Di martedì 16 marzo 2021) Una grande parata virtuale per i Fise Awards 2021: Rudy Zerbi conduttore d'eccezione, anche Amadeus tra gli ospiti dell'evento

Tra i vincitori spiccano l'atleta del salto ostacoli Piergiorgio, reduce dalla vittoria del Gran Premio del CSI4* Vilamoura, e la pluricampionessa del mondo di paradressage Sara...Una grande parata virtuale per i Fise Awards 2021: Rudy Zerbi conduttore d'eccezione, anche Amadeus tra gli ospiti dell'evento ...Le premiazioni dell'anno della Federazione Italiana Sport Equestri. L'appeal di un programma televisivo e la passione per lo sport ...