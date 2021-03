Coronavirus nei comuni della Provincia: 24 casi a Cascina, 21 a Pontedera (Di martedì 16 marzo 2021) Coronavirus all'ospedale di Pisa: si resta sotto i 100 ricoverati 16 marzo 2021 Coronavirus, avviato lo screening promosso da Farmacie Comunali 16 marzo 2021 Nel territorio di competenza dell'Azienda ... Leggi su pisatoday (Di martedì 16 marzo 2021)all'ospedale di Pisa: si resta sotto i 100 ricoverati 16 marzo 2021, avviato lo screening promosso da Farmacie Comunali 16 marzo 2021 Nel territorio di competenza dell'Azienda ...

Advertising

notiscientifico : #genetica #medicina Uno #studio torna all'#origine della #pandemia di #COVID19, prima che il #SARSCoV2 eseguisse l… - Activnews24 : In #Piemonte si sono registrati nelle ultime 24 ore 2.074 nuovi casi positivi al #coronavirus, pari al 7,5% dei 27.… - roberto_palazzo : RT @michelegiorgio2: La nuova ondata del coronavirus ha messo in ginocchio il sistema sanitario in Cisgiordania e Gaza. I palestinesi sotto… - micheled2869 : RT @DM_Deluca: @bad_scientists In realtà il ministero della Salute tedesco dice che si aspettava 1-1,4 casi per milione nei 14 giorni dopo… - murderronmymind : @farted94 Nei preliminari di EL ci trascinò Prima parte di campionato (Agosto-Novembre) poca roba a livello di nume… -