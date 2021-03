Christillin: «Follia criticare Cristiano Ronaldo. Scudetto? Strada chiusa» (Di martedì 16 marzo 2021) Evelina Christillin ha rilasciato un’intervista, parlando così di Cristiano Ronaldo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Evelina Christillin ha espresso la sua opinione sulle tematiche d’attualità in casa Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. JUVE PORTO – «Non mi aspettavo l’eliminazione della Juve e mi ha amareggiato molto questo risultato. Mi è sembrato il remake della passata stagione con il Lione. La Juve ha avuto gran coraggio a paracadutare Pirlo su una panchina così difficile. Ha bisogno ancora di tempo». CRITICHE A Ronaldo – «Ha sbagliato due partite ma criticarlo per me è Follia. Un campione di quella caratura in Italia è stato un segnale importante». Scudetto JUVE – «La Strada è quasi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Evelinaha rilasciato un’intervista, parlando così di. Di seguito riportate le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Evelinaha espresso la sua opinione sulle tematiche d’attualità in casa Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. JUVE PORTO – «Non mi aspettavo l’eliminazione della Juve e mi ha amareggiato molto questo risultato. Mi è sembrato il remake della passata stagione con il Lione. La Juve ha avuto gran coraggio a paracadutare Pirlo su una panchina così difficile. Ha bisogno ancora di tempo». CRITICHE A– «Ha sbagliato due partite ma criticarlo per me è. Un campione di quella caratura in Italia è stato un segnale importante».JUVE – «Laè quasi ...

Advertising

gilnar76 : Christillin non ha dubbi: «È u ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - TUTTOJUVE_COM : Christillin: 'Per me criticare Ronaldo è una follia. Scudetto Juve? La strada è quasi chiusa” - kisskissnapoli : #Christillin “La Juve ha avuto gran coraggio a paracadutare Pirlo su una panchina così difficile. Ha bisogno ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Christillin Follia Christillin: "Eliminazione Juve il remake dell'anno scorso. CR7? Criticarlo è follia" TUTTO mercato WEB Christillin non ha dubbi: «È una follia». Parole chiare su Cristiano Ronaldo Evelina Christillin ha rilasciato un’intervista, parlando così di Cristiano Ronaldo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Evelina Christillin ha espresso l ...

Christillin: "Per me criticare Ronaldo è una follia. Scudetto Juve? La strada è quasi chiusa” Intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Evelina Christillin ha parlato così della Juventus: "Non mi aspettavo l’eliminazione della Juve e mi ha amareggiato molto ...

Evelina Christillin ha rilasciato un’intervista, parlando così di Cristiano Ronaldo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Evelina Christillin ha espresso l ...Intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Evelina Christillin ha parlato così della Juventus: "Non mi aspettavo l’eliminazione della Juve e mi ha amareggiato molto ...