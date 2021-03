Xavi strizza l' occhio al Barcellona | ' Laporta è un amico'

(Di lunedì 15 marzo 2021)Hernandez, tecnico dell'Al Sadd in Qatar, da molti indicato come futuro allenatore dell'alla sua ex squadra, che l'ha visto per 17 anni perno del centrocampo. L'...

Corriere dello Sport.it

Hernandez, tecnico dell'Al Sadd in Qatar, da molti indicato come futuro allenatore del Barcellona ,l'occhio alla sua ex squadra, che l'ha visto per 17 anni perno del centrocampo. L'...Da molti indicato come futuro allenatore del Barcellona, l'attuale tecnico dell'Al Sadd Xavi Hernandez ha rotto il silenzio parlando del nuovo ...L'ex centrocampista, oggi tecnico dell'Al Sadd, ammicca al nuovo numero uno blaugrana: "E' il miglior presidente che abbia mai avuto" ...