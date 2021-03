VIDEO Luna Rossa cade dai foil, si pianta e va in displacement! New Zealand recupera 4 minuti e vince (Di lunedì 15 marzo 2021) La battaglia per la conquista della America’s Cup potrebbe avere subito una svolta decisiva nella giornata odierna. La gara-8 ha segnato il break, Team New Zealand ha vinto e si è portata sul 5-3 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Luna Rossa ha però da recriminare: l’equipaggio italiano aveva quattro minuti di vantaggio al termine della seconda bolina, dopo che Te Rehutai era caduta dai foil nel corpo a corpo del tratto precedente. In avvicinamento alle boe, però, l’equipaggio italiano effettua una manovra, incappa in un salto di vento e scende dai foil. La barca di Team Prada Pirelli va in dislocamento verso il gate-3, il vento è bassissimo e lo scafo non riesce più a riprendere il volo. James Spithill, Francesco Bruni e compagni cercano di ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) La battaglia per la conquista della America’s Cup potrebbe avere subito una svolta decisiva nella giornata odierna. La gara-8 ha segnato il break, Team Newha vinto e si è portata sul 5-3 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo.ha però da recriminare: l’equipaggio italiano aveva quattrodi vantaggio al termine della seconda bolina, dopo che Te Rehutai era caduta dainel corpo a corpo del tratto precedente. In avvicinamento alle boe, però, l’equipaggio italiano effettua una manovra, incappa in un salto di vento e scende dai. La barca di Team Prada Pirelli va in dislocamento verso il gate-3, il vento è bassissimo e lo scafo non riesce più a riprendere il volo. James Spithill, Francesco Bruni e compagni cercano di ...

