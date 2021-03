Un campione del PSG strizza l’occhio a Pirlo (Di lunedì 15 marzo 2021) La Juventus di Andrea Pirlo è al lavoro per provare a puntellare la rosa in vista del calciomercato estivo. Anche Leandro Paredes è nel mirino della dirigenza. Andrea Pirlo è a caccia di rinforzi per la sua Juventus. Fabio Paratici, il cui futuro resta ancora incerto ed appeso ad un filo, e Pavel Nedved sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 marzo 2021) La Juventus di Andreaè al lavoro per provare a puntellare la rosa in vista del calciomercato estivo. Anche Leandro Paredes è nel mirino della dirigenza. Andreaè a caccia di rinforzi per la sua Juventus. Fabio Paratici, il cui futuro resta ancora incerto ed appeso ad un filo, e Pavel Nedved sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pisto_gol : All’età di 66 anni, è morto Marvin “Marvellous”Hagler straordinario campione del mondo di pugilato. Il suo match co… - Inter : ?? | CAMPIONE @PResende97 conquista il Qualifier 4 ed è DI NUOVO campione Regionale del Sud America! #FGS21… - Eurosport_IT : Boxe in lutto: si è spento il leggendario Marvin Hagler ????? ? 'The Marvelous' è stato campione del Mondo dei pesi m… - Schizzo54 : @Carmelamanzi5 @RaiSport Certamente come per tanti altri il nome del campione pesa..... Però francamente mi sembrava esagerato il rosso.... - EttoreMaiore : @LaStampa @HuffPost @Presa_Diretta @IaconaRiccardo Assolutamente! Riotta è campione mondiale di #fakenews. Oltretu… -