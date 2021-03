Temptation Island | la Fascino denuncia Pietro Delle Piane dopo le dichiarazioni fatte a Live – Non è la D’Urso | il comunicato

(Di lunedì 15 marzo 2021) Le spiacevolirilasciate ieri sera, da Barbara, da parte di, non sono per nulla andate giù alla produzione di, che pochissimi istanti fa ha esternato, a mezzo social, l’intenzione di agire legalmente contro il compagno di Antonella Elia: L'articolo proviene da Isa e Chia.

Non è finita qua perchè ad un certo punto Pietro Delle Piane, parlando della sua esperienza a, ha rivelato di aver recitato seguendo fedelmente un copione. Parole che pare abbia ...Caos dietro le quinte di Live - non è la D'Urso dopo le pesanti dichiarazioni di Pietro Delle Piane su. L'attore, ospite di Barbara D'Urso con Antonella Elia , ha rivelato che a- programma di Maria De Filippi - ha sempre recitato seguendo fedelmente un copione. Le ...Barbara d’Urso è stata costretta in diretta a leggere una nota, con le scuse alla Fascino per le cose dette da Pietro ma anche per l’aver nominato la trasmissione. E qui apriamo una grande parentesi p ...La società di produzione che lavora a stretto contatto con Mediaset va per le vie legali nei confronti di Pietro Delle Piane, il motivo ...