Stuprata al parco Monte Stella, senegalese condannato a oltre 6 anni (Di lunedì 15 marzo 2021) Andrea Siravo È stato condannato in abbreviato a 6 anni e 8 mesi di reclusione il 24enne autore della brutale violenza commessa ai danni di una 45enne italiana lo scorso 15 luglio in pieno giorno. Il gup ha disposto l'espulsione dall'Italia per il giovane a pena espiata Sei anni e 8 mesi di carcere e poi espulsione dall’Italia a pena espiata. È la sentenza di condanna per Ibrahima Camara, il 24enne originario del Senegal autore di una delle violenze sessuali più sconvolgenti che Milano ricordi negli ultimi anni. Era lo scorso 15 luglio quando in pieno giorno una donna italiana di 45 anni a passeggio con il proprio cagnolino era stata Stuprata al parco Monte Stella, la “Montagnetta” di Milano, a San ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Andrea Siravo È statoin abbreviato a 6e 8 mesi di reclusione il 24enne autore della brutale violenza commessa ai ddi una 45enne italiana lo scorso 15 luglio in pieno giorno. Il gup ha disposto l'espulsione dall'Italia per il giovane a pena espiata Seie 8 mesi di carcere e poi espulsione dall’Italia a pena espiata. È la sentenza di condanna per Ibrahima Camara, il 24enne originario del Senegal autore di una delle violenze sessuali più sconvolgenti che Milano ricordi negli ultimi. Era lo scorso 15 luglio quando in pieno giorno una donna italiana di 45a passeggio con il proprio cagnolino era stataal, la “Montagnetta” di Milano, a San ...

