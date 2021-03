Stop della Germania «in via precauzionale» (Di lunedì 15 marzo 2021) Berlino ha deciso su raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini, secondo cui dopo alcuni casi di trombosi in persone vaccinate sono necessarie ulteriori indagini. Ad oggi non ci sono prove di una correlazione causale tra vaccini ed embolie Leggi su corriere (Di lunedì 15 marzo 2021) Berlino ha deciso su raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini, secondo cui dopo alcuni casi di trombosi in persone vaccinate sono necessarie ulteriori indagini. Ad oggi non ci sono prove di una correlazione causale tra vaccini ed embolie

Ultime Notizie dalla rete : Stop della Scuola, docenti di sostegno al ministro: 'stop alle classi ghetto' ... per ciascuna classe, di un piccolo gruppo eterogeneo di alunni, fra cui anche l'alunno con disabilità, con la presenza, secondo il proprio orario, di tutti i docenti della classe, ovvero delle ...

Vaccino AstraZeneca, la Germania sospende la somministrazione 'per precauzione' ...Paese a imporre uno stop, dopo aver deciso in un primo momento di proseguire con la campagna. Tra i primi a chiedere alle autorità sanitarie di fare chiarezza è stato Markus Soeder , leader della Csu ...

Zona rossa, Petrarulo chiede lo stop della sosta a pagamento Nuova Società AstraZeneca. Anche Olanda e Germania hanno sospeso le vaccinazioni in via precauzionale Salgono così a 11 i Paesi della UE che hanno sospeso del tutto o solo per alcuni lotti la somministarzione del vaccino dell'azienda anglo-svedese. 15 MAR - Nuovo brusco stop in Ue per il vaccino ...

