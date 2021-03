Serie A, la corsa scudetto: il calendario aiuta l’Inter, la Juventus non molla ed il Milan pensa all’Europa League (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ il momento dei bilanci dopo la 27esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo sono arrivate indicazioni per quanto riguarda la corsa scudetto. l’Inter vince ma non convince, la squadra di Antonio Conte ha conquistato tre punti preziosissimi per la classifica contro il Torino. I granata avrebbero meritato il pareggio, i nerazzurri si sono confermati concreti in fase realizzativa grazie alla coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro. Il Milan rischia di allontanarsi definitivamente dalla corsa al titolo dopo il ko contro il Napoli, non molla invece la Juventus che sembra essere la rivale numero uno dell’Inter, netto successo contro il Cagliari. Atalanta, Napoli e Roma sono le squadre in corsa per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ il momento dei bilanci dopo la 27esima giornata del campionato diA, in particolar modo sono arrivate indicazioni per quanto riguarda lavince ma non convince, la squadra di Antonio Conte ha conquistato tre punti preziosissimi per la classifica contro il Torino. I granata avrebbero meritato il pareggio, i nerazzurri si sono confermati concreti in fase realizzativa grazie alla coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro. Ilrischia di allontanarsi definitivamente dallaal titolo dopo il ko contro il Napoli, noninvece lache sembra essere la rivale numero uno del, netto successo contro il Cagliari. Atalanta, Napoli e Roma sono le squadre inper la ...

Advertising

CalcioWeb : La corsa scudetto in @SerieA è sempre più entusiasmante, il calendario a confronto - LMartocchia : RT @frapietrella: Ti voglio bene @LichtsteinerSte, simbolo di fanta vinti insieme e corsa dal primo all’ultimo minuto. Se c’è da protestare… - frapietrella : Ti voglio bene @LichtsteinerSte, simbolo di fanta vinti insieme e corsa dal primo all’ultimo minuto. Se c’è da prot… - felicedicorsa : @Sibilla2021 Vedevo nell'ordinnza un serie di ambiguità che non capivo, e come al solito la gente scivola su altre… - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Virdis: 'Corsa scudetto praticamente chiusa. La rosa della Juve non è all'altezza di CR7' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie corsa Lo stimolo dell'Amministrazione Biden e i rischi d'inflazione ... e supportata dallo stesso con calcoli specifici pubblicati in una serie di tweet. Quasi ... È ora di ascoltare gli americani e di aiutarli a rimettersi in corsa rapidamente. Costruendo un'economia che ...

Hans - Peter BRIEGEL, un Panzer in Serie A 0 0 Voto Vota Articolo Hans - Peter BRIEGEL, un Panzer in Serie A, Il Tedesco e' stato una delle pagine piu' belle dei fantastici e meravigliosi anni 80: ...senza dimenticare la classica corsa e ...

Tim scommette sulla Serie A per frenare la corsa di Fastweb e Vodafone sulla fibra Business Insider Italia The Blacklist 8×11: promo e trama dall’episodio NBC ha diffuso il promo e la trama di The Blacklist 8x11, l'undicesimo episodio dell'ottava attesa stagione di The Blacklist.

Milan-Napoli e la sorpresa di Pasqua: niente rigori ai rossoneri speravano nella vittoria dei rossoneri per poter buttare dietro il Napoli nella corsa alla zona Champions. Ma anche juventini, laziali, e tanti altri tifosi guardavano la gara con interesse per la ...

... e supportata dallo stesso con calcoli specifici pubblicati in unadi tweet. Quasi ... È ora di ascoltare gli americani e di aiutarli a rimettersi inrapidamente. Costruendo un'economia che ...0 0 Voto Vota Articolo Hans - Peter BRIEGEL, un Panzer inA, Il Tedesco e' stato una delle pagine piu' belle dei fantastici e meravigliosi anni 80: ...senza dimenticare la classicae ...NBC ha diffuso il promo e la trama di The Blacklist 8x11, l'undicesimo episodio dell'ottava attesa stagione di The Blacklist.speravano nella vittoria dei rossoneri per poter buttare dietro il Napoli nella corsa alla zona Champions. Ma anche juventini, laziali, e tanti altri tifosi guardavano la gara con interesse per la ...