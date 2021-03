Presa banda di rom | depredavano supermercati nei lockdown Avevano già ripreso | 6 arresti

(Di lunedì 15 marzo 2021) dopo il nuovo colpo messo a segno. Fermi che i Carabinieri del Gruppo di Frascati hanno eseguito questa mattina. Le manette sono scattate con l’accusa di associazione per delinquere, furto in danno di esercizi commerciali legati alla grande distribuzione ed estorsione. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno permesso di scoprire altri 6 furti attribuibili alla, per un bottino complessivo superiore ai 100.000 Euro. E che ha portato il Gip del Tribunale di Velletri ad emettere una nuova ordinanza che dispone l’arresto. Come anticipato, i carabinierigià arrestato gli autori dei furti, tutti di origine sinti, nella primavera del 2020. Naturalmente, per la stessa tipologia di reati. Il provvedimento cautelare eseguito oggi, rappresenta allora il completamento dell’indagine cominciata l’anno ...

