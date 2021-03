Piazza Affari, brillante Stellantis spinto da dividendo e raccomandazioni analisti (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Rialzo superiore al 3% per Stellantis a Piazza Affari, dove scambia a 15 euro per azione, risultando il secondo miglior titolo del FTSE MIB. La casa automobilistica, che viaggia sui massimi dal debutto, è spinta sia dallo stacco della cedola di Faurecia, sia dalle raccomandazioni degli analisti. Oggi Stellantis paga in contanti un dividendo straordinario di 0,096677 euro, più 0,017029 azioni ordinarie di Faurecia per ciascuna azione ordinaria. Il titolo anche è spinto dalla raccomandazione d’acquisto degli analisti di Deutsche Bank, che hanno iniziato a seguirlo con un prezzo obiettivo di 20 euro per azione. In linea con la decisione di JPMorgan, che ha aggiornato il precedente valore di 18 euro. Secondo gli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Rialzo superiore al 3% per, dove scambia a 15 euro per azione, risultando il secondo miglior titolo del FTSE MIB. La casa automobilistica, che viaggia sui massimi dal debutto, è spinta sia dallo stacco della cedola di Faurecia, sia dalledegli. Oggipaga in contanti unstraordinario di 0,096677 euro, più 0,017029 azioni ordinarie di Faurecia per ciascuna azione ordinaria. Il titolo anche èdalla raccomandazione d’acquisto deglidi Deutsche Bank, che hanno iniziato a seguirlo con un prezzo obiettivo di 20 euro per azione. In linea con la decisione di JPMorgan, che ha aggiornato il precedente valore di 18 euro. Secondo gli ...

Advertising

DividendProfit : Borse europee toniche, Piazza Affari maglia rosa - intermarketblog : * I&M * PIAZZA AFFARI: riparte il mercato azionario italiano - Radio24_news : RT @2didenari: #MeteoBorsa: come parte la settimana per i mercati finanziari? Lo chiediamo a Pasquale Diana di @AcomeA_SGR. ?? fino alle 12… - 2didenari : #MeteoBorsa: come parte la settimana per i mercati finanziari? Lo chiediamo a Pasquale Diana di @AcomeA_SGR. ?? fin… - finanzaitaliana : Piazza Affari non conosce 'zona rossa': Borse ancora su grazie a dati Cina -