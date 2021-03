Patrizio Bertelli, la giusta rotta (Di lunedì 15 marzo 2021) Patrizio Bertelli è il grande industriale italiano «di cui forse si sa di meno. Non ha scritto libri, non va in tv, rilascia poche interviste. La vulgata vuole che sia parecchio irascibile. Appare attraverso quello che fa: Prada, la Fondazione Prada, Luna Rossa che è tornata in finale di Coppa America dopo ventuno anni ? era il 2000, un secolo fa ? e potrebbe vincerla». Comincia così la presentazione di Patrizio Bertelli dello scrittore Giacomo Papi sul numero di GQ di marzo, a cui segue un'intervista esclusiva. Massimiliano Sirena e Patrizio Bertelli Patrizio Bertelli (a destra) con lo skipper di Luna Rossa Massimiliano Sirena Luna Rossa Prada Pirelli/Studio BorlenghiNato ad Arezzo il 6 aprile 1946, amministratore delegato del gruppo Prada e marito ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 marzo 2021)è il grande industriale italiano «di cui forse si sa di meno. Non ha scritto libri, non va in tv, rilascia poche interviste. La vulgata vuole che sia parecchio irascibile. Appare attraverso quello che fa: Prada, la Fondazione Prada, Luna Rossa che è tornata in finale di Coppa America dopo ventuno anni ? era il 2000, un secolo fa ? e potrebbe vincerla». Comincia così la presentazione didello scrittore Giacomo Papi sul numero di GQ di marzo, a cui segue un'intervista esclusiva. Massimiliano Sirena e(a destra) con lo skipper di Luna Rossa Massimiliano Sirena Luna Rossa Prada Pirelli/Studio BorlenghiNato ad Arezzo il 6 aprile 1946, amministratore delegato del gruppo Prada e marito ...

Advertising

zazoomblog : America’s Cup Francesco Bruni: “Amiamo Patrizio Bertelli. Serve calma quando non c’è vento” - #America’s… - infoitsport : America's Cup, Francesco Bruni: 'Amiamo Patrizio Bertelli. Serve calma quando non c'è vento' - Madison11998499 : RT @VanityFairIt: Il nuovo numero è dedicato in gran parte a una riflessione sul ruolo della Generazione -X, rappresentata in copertina dal… - VanityFairIt : Il nuovo numero è dedicato in gran parte a una riflessione sul ruolo della Generazione -X, rappresentata in coperti… - solovelanet : Patrizio Bertelli e il sogno della Coppa America -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizio Bertelli Luna Rossa, valore di squadra - FormulaPassion.it C'è la figura del mecenate, Patrizio Bertelli oggi come Gianni Agnelli lo fu per noi di Azzurra nel 1983. C'è la creatività imprenditoriale, la cantieristica, la cultura delle nostre università. ...

Luna Rossa, no vento, no regata a Auckland. Checco Bruni: 'Bertelli prima di tutto lo amiamo' Tema: Patrizio Bertelli , l'uomo alle origini della grande saga di Luna Rossa, che oggi si trova sul 3 a 3 col Defender, primo Challenger italiano ad aver vinto 3 prove in una America's Cup. '...

Da Stefano Accorsi a Patrizio Bertelli: i protagonisti del nuovo numero di GQ Italia Vanity Fair Italia Patrizio Bertelli, la giusta rotta Sul numero di GQ in edicola, Patrizio Bertelli racconta come è riuscito a riportare Luna Rossa nella finale della Coppa America dopo 21 anni Patrizio Bertelli è il grande industriale italiano «di cui ...

Quanto guadagnano i professionisti della Coppa America? Il team di Patrizio Bertelli è storicamente molto più austero rispetto ad altri top team della Coppa America. Una scelta che mette al primo posto il valore della squadra e la voglia di raggiungere ...

C'è la figura del mecenate,oggi come Gianni Agnelli lo fu per noi di Azzurra nel 1983. C'è la creatività imprenditoriale, la cantieristica, la cultura delle nostre università. ...Tema:, l'uomo alle origini della grande saga di Luna Rossa, che oggi si trova sul 3 a 3 col Defender, primo Challenger italiano ad aver vinto 3 prove in una America's Cup. '...Sul numero di GQ in edicola, Patrizio Bertelli racconta come è riuscito a riportare Luna Rossa nella finale della Coppa America dopo 21 anni Patrizio Bertelli è il grande industriale italiano «di cui ...Il team di Patrizio Bertelli è storicamente molto più austero rispetto ad altri top team della Coppa America. Una scelta che mette al primo posto il valore della squadra e la voglia di raggiungere ...