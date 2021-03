(Di lunedì 15 marzo 2021) La protagonista del Diario di bordo di questaè la crossover compatta1.2GS. Con i suoi quattro metri e 21 centimetri di lunghezza, la tedesca ha dimensioni adatte alla guida in città ma al tempo stesso è sufficientemente spaziosa da ospitare, senza troppe rinunce, fino a cinque persone. Niente male anche il bagagliaio, con i suoi 410 litri dichiarati dalla Casa, ma laoffre anche la comodità del divano scorrevole: un jolly che permette di concedere più spazio alle ginocchia dei passeggeri posteriori o ai bagagli a seconda delle esigenze del momento. Nel cofano, il tre cilindrieroga 130 cavalli e 230 Nm di coppia ed è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Non è invece prevista, nemmeno a pagamento, la ...

Advertising

dinoadduci : Opel Crossland - Una settimana con la 1.2 Turbo GS Line [Day 1] - VIDEO - quattroruote : Buongiorno! La protagonista del #DiarioDiBordo di questa settimana è la #Opel #Crossland. Nel Day 1 vediamo com'è c… - AntonioBonaser2 : @Ilaria_Salzano @Donneinauto @steseverini @monicaesse70 @OpelItalia La Crossland X che guida mia moglie è ferma da… - City_Rent_ : Noleggia la tua Nuova Opel Crossland ed ottieni: ? Offerta personalizzata per le tue esigenze ? Assistenza Gratuita… - AntonioBonaser2 : @quattroruote Al presidente di @Stellantis chiederei un aiuto. La mia Crossland X è ferma da oltre due mesi perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Opel Crossland

Quattroruote

Dati negativi arrivano anche per l'X , che chiude il mese di gennaio con 6.521 unità vendute ed un calo del - 40%, e per la Peugeot 308, con 5.686 unità vendute ed un calo del - 44%. ......della nuovaAstra audacemente mimetizzato fornisce indizi su cosa aspettarsi dalla reinvenzione dell'Astra. Come riportato in precedenza, la parte anteriore seguirà i nuovi Mokka enel ...La redazione si è alternata al volante della crossover compatta con motore benzina da 130 cavalli abbinato al cambio automatico ...Il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA è tra i protagonisti della classifica dei modelli più venduti in Europa. Alle spalle della Toyota Yaris, a sorpresa modello più venduto sul mercato europeo a ...