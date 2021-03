Meteo settimana 15 marzo: ancora freddo e neve a bassa quota (Di lunedì 15 marzo 2021) Meteo settimana 15 marzo: freddo e neve a bassa quota. Continua il tempo invernale mentre ci avviciniamo alla primavera. Sarà una seconda metà di marzo ancora caratterizzata dal freddo e dalla neve anche a bassa quota. Dopo un inverno mite, la primavera si fa attendere. Quella Meteorologica per convenzione inizia il 1° marzo, mentre quella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021)15. Continua il tempo invernale mentre ci avviciniamo alla primavera. Sarà una seconda metà dicaratterizzata dale dallaanche a. Dopo un inverno mite, la primavera si fa attendere. Quellarologica per convenzione inizia il 1°, mentre quella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

