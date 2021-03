Mediaset cancella Uomini e Donne in Spagna (Di lunedì 15 marzo 2021) Se in Italia Uomini e Donne è diventato ormai un appuntamento fisso per molti italiani, in Spagna le cose avrebbero preso una piega diversa, soprattutto negli ultimi mesi. Mujeres y hombres y viceversa, così si chiama lì, si è dovuto scontrare con una grave perdita di ascolti che oggi ha costretto l’emittente, ovvero Mediaset España, ad intervenire e a cancellare definitivamente il programma. Negli ultimi anni è stata adottata qualunque soluzione per provare a risollevare gli ascolti e a conquistare nuovo pubblico, ma qualunque scelta si è rivelata inutile. Nel 2018 quindi Mediaset ha retrocesso il programma da Telecinco (l’equivalente della nostra Canale 5) a Cuatro (la nostra Italia 1). Dopo pochi mesi è stata effettuata anche la sostituzione della conduttrice storica, la ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 marzo 2021) Se in Italiaè diventato ormai un appuntamento fisso per molti italiani, inle cose avrebbero preso una piega diversa, soprattutto negli ultimi mesi. Mujeres y hombres y viceversa, così si chiama lì, si è dovuto scontrare con una grave perdita di ascolti che oggi ha costretto l’emittente, ovveroEspaña, ad intervenire e are definitivamente il programma. Negli ultimi anni è stata adottata qualunque soluzione per provare a risollevare gli ascolti e a conquistare nuovo pubblico, ma qualunque scelta si è rivelata inutile. Nel 2018 quindiha retrocesso il programma da Telecinco (l’equivalente della nostra Canale 5) a Cuatro (la nostra Italia 1). Dopo pochi mesi è stata effettuata anche la sostituzione della conduttrice storica, la ...

