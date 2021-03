Le parole di Marco Cavaleri (Di lunedì 15 marzo 2021) Marco Cavaleri (Ema) ha annunciato quali sono i vaccini efficaci contro le varianti. Ema: “Moderna, Pfizer e J&J efficaci contro le varianti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021)(Ema) ha annunciato quali sono i vaccini efficaci contro le varianti. Ema: “Moderna, Pfizer e J&J efficaci contro le varianti” su Notizie.it.

Advertising

Vallescrivia : @Marco_dreams Ho scritto le stesse parole proprio ieri. Ho la terza media quindi non ci voleva proprio uno scienzia… - oscarvalle1984 : RT @Big_Boss_JFC: @Marco_viscomi É il mio stesso pensiero, lui se ne vuole andare da vincente, nella gloria. Le parole di Zidane, per giunt… - marco_guerini7 : @ParoleCristiane Infatti sono parole umane di Bibblico zero che Dio vi benedica - Big_Boss_JFC : @Marco_viscomi É il mio stesso pensiero, lui se ne vuole andare da vincente, nella gloria. Le parole di Zidane, per… - AlfioGiulio : RT @SacraScrittura: Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui… -