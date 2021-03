Laura Pausini, la nomination agli Oscar (Di lunedì 15 marzo 2021) Laura Pausini vola sempre più in alto con Io sì/Seen, original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé, che già l'ha premiata (per la prima volta) di un Golden Globe e ora la porta alla notte degli Oscar 2021. Il suo primo pensiero è un ringraziamento a «Sophia, Edoardo, Diane, Niccoló, Bonnie e tutto il team di La vita davanti a sé» (nda, incluse «Palomar e Netflix che mi hanno accompagnata in questo sogno ») perché l'incontro con questo progetto le ha aperto anche una nuova opportunità artistico-creativa, quella di scoprire «un nuovo modo di scrivere e di essere diretta nell’interpretazione del canto che normalmente faccio per mia scelta in completa solitudine». Nella nota stampa che accompagna l'annuncio di questa nuova gioia, Laura Pausini ripercorre un po' tutta la nascita di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 marzo 2021)vola sempre più in alto con Io sì/Seen, original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé, che già l'ha premiata (per la prima volta) di un Golden Globe e ora la porta alla notte degli2021. Il suo primo pensiero è un ringraziamento a «Sophia, Edoardo, Diane, Niccoló, Bonnie e tutto il team di La vita davanti a sé» (nda, incluse «Palomar e Netflix che mi hanno accompagnata in questo sogno ») perché l'incontro con questo progetto le ha aperto anche una nuova opportunità artistico-creativa, quella di scoprire «un nuovo modo di scrivere e di essere diretta nell’interpretazione del canto che normalmente faccio per mia scelta in completa solitudine». Nella nota stampa che accompagna l'annuncio di questa nuova gioia,ripercorre un po' tutta la nascita di ...

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - NoMoreName00 : @TheAcademy @PausiniCharts Laura Pausini! ?? - AndreaChimy : Oscar Nomination: favoriti «Nomadland» e «Mank». Candidature per Laura Pausini e «Pinocchio» @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Oscar 2021, tutte le nomination. L'Italia candidata con Pinocchio e Pausini L'Italia sarà presente alla cerimonia degli Oscar, che si svolgerà tra il 25 e il 26 aprile, con il film di Matteo Garrone e la musica di Laura Pausini. "Pinocchio" è candidato per i costumi e per il ...

Oscar 2021, tutte le nomination: per l'Italia candidati Pinocchio di Matteo Garrone e Laura Pausini L'Italia è candidata agli Oscar 2021 con Laura Pausini e il ' Pinocchio ' di Matteo Garrone. 'Io Si', che la Pausini ha interpretato in 'La Vita davanti a Se' di Edoardo Ponti con Sophia Loren è entrata nella cinquina delle migliori canzoni ...

Oscar: Laura Pausini candidata con 'Io Si' Agenzia ANSA Oscar, Italia in nomination con Pausini e “Pinocchio” di Garrone ROMA (ITALPRESS) – Italia candidata agli Oscar con Laura Pausini per la miglior canzine originale “Io sì”, vincitrice del Golden Globe, e per i costumi di “Pinocchio” di Matteo Garrone (di Massimo ...

Oscar 2021. Tutte le nomination. Laura Pausini e Pinocchio in corsa per l'Italia Nomination per la miglior canzone per Io sì (colonna sonora di La vita davanti a sé) di Laura Pausini che ha già vinto il Golden Globe. Laura Pausini e Pinocchio in corsa per l'Italia. L'annuncio in d ...

L'Italia sarà presente alla cerimonia degli Oscar, che si svolgerà tra il 25 e il 26 aprile, con il film di Matteo Garrone e la musica di. "Pinocchio" è candidato per i costumi e per il ...L'Italia è candidata agli Oscar 2021 cone il ' Pinocchio ' di Matteo Garrone. 'Io Si', che laha interpretato in 'La Vita davanti a Se' di Edoardo Ponti con Sophia Loren è entrata nella cinquina delle migliori canzoni ...ROMA (ITALPRESS) – Italia candidata agli Oscar con Laura Pausini per la miglior canzine originale “Io sì”, vincitrice del Golden Globe, e per i costumi di “Pinocchio” di Matteo Garrone (di Massimo ...Nomination per la miglior canzone per Io sì (colonna sonora di La vita davanti a sé) di Laura Pausini che ha già vinto il Golden Globe. Laura Pausini e Pinocchio in corsa per l'Italia. L'annuncio in d ...